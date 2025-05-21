هل هناك توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة؟، وزير الخارجية يوضح

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن ما تقوم به إسرائيل من جرائم غير مسبوقة يستوجب تطبيق القانون الدولي الإنساني عليها.

تقاعس القانون الدولي الإنساني في عقاب إسرائيل



وتابع خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: القانون الدولي الإنساني في مهب الريح بسبب تقاعسه في عقاب إسرائيل، ولابد من أن يكون هناك معايير واحدة تطبق على الجميع وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة وألا تجد دولة نفسها فوق القانون.

وردًا على ما أثير بشأن برود العلاقة مع الولايات المتحدة وتوترها، أوضح وزير الخارجية، أن مصر تنتهج منهج الاتزان الاستراتيجي في علاقاتها الخارجية وهذا المنهج انتهجه الرئيس السيسي الذي يعلو من شأن الدولة الوطنية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وتابع: لدينا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ونتطلع لجولة حوار مع الولايات المتحدة، كما أنه سيتم عقد المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري.



وزير الخارجية: أمريكا قوة عالمية كبرى ومصر قوة إقليمية كبرى

وأكد: أمريكا قوة عالمية كبرى ومصر قوة إقليمية كبرى ولدينا علاقات استراتيجية قوية، والطرفان بحاجة إلى بعضهما البعض وهناك مصالح مشتركة وإرادة ورغبة مشتركة من البلدين لاستمرار العلاقة الاستراتيجية.

ولفت: لدينا شراكات استراتيجية مع أمريكا وأيضا مع عدد من الفاعلين في الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند وهذا انطلاقا من منهج الاتزان الاستراتيجي



رسالة مستشار ترامب للسيسي ورؤية الولايات المتحدة لمصر

وأشار مستشار ترامب للشئون العربية والإفريقية الذي التقي الرئيس السيسي، كان واضحا عندما نقل تقدير الرئيس ترامب للرئيس السيسي، ونقلنا له قضايا ليبيا والسودان وغزة المنطقة والسد الإثيوبي والقرن الإفريقي وهناك تفهم من الجانب الأمريكي وإدراك للدور الكبير الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وسيكون هناك جولات من المحادثات لدعم العلاقات ما بين البلدين.

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