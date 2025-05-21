تعطل الإضاءة يتسبب في توقف مباراة حرس الحدود وإنبي

كأس عاصمة مصر، توقفت مباراة حرس الحدود وإنبي في الدقيقة 87 خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

جاء ذلك بسبب تعطل في الإضاءة بملعب المباراة وتم استئناف المباراة بعد احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع.

ويتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على نظيره إنبي، بهدف دون رد في مواجهة مصيرية تقام على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

مباراة حرس الحدود وانبي بكأس عاصمة مصر

أحرز هدف حرس الحدود حازم العسكري في الدقيقة 48، وتم إلغاء هدف لإنبي بداعي التسلل.

تشكيل إنبي أمام حرس الحدود

حرس الحدود وانبي

وخسر فريق حرس الحدود ذهابًا بهدفين دون رد أمام إنبي.

في المقابل، يدخل فريق إنبي بقيادة المدرب حمزة الجمل المباراة بأفضلية مريحة بعد الفوز في مباراة الذهاب، ويأمل في الحفاظ على التفوق ومواصلة مشواره نحو اللقب.

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