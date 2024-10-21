نوال الزغبي: بيروت المحروقة بتحرق القلب

عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن ألمها تجاه الأوضاع التي تمر بها لبنان.

وأعادت نوال الزغبي نشر صورة للحرائق والتفجيرات التي شهدتها الليلة العاصمة بيروت وأرفقت تعليق عبر حسابها عبر تويتر قائلة: بيروت المحروقة.. بتحرق القلب.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن جيش الاحتلال الصهيوني، دمر بشكل كامل تقريبا عدة قرى في جنوب لبنان، حيث مسح المنازل والمساجد عن وجه الأرض.

خط ترسيم الحدود إلى لبنان

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر أمنية لبنانية أن "جيش الاحتلال فجر بلدة رامية قرب بنت جبيل في المنطقة الحدودية من بين أماكن أخرى"، ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.