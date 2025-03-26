بفارق 83 مليون دولار، فجوة هائلة بين مكافأة بطلي كأس العالم للأندية والمنتخبات

أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن جوائز كأس العالم للأندية، حالة من الجدل والتساؤلات حول القيمة المالية للمسابقات التي ينظمها فيفا، خاصة بعد الفجوة الكبيرة بين مكافأة بطلي كأس العالم للأندية والمنتخبات.

وتقام كأس العالم للأندية في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديا.

وقال فيفا اليوم الأربعاء، إن الفائز بكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة يحصل على ما يقارب 125 مليون دولار، وهو رقم أكبر بكثير مما يحصل عليه بطل كأس العالم للمنتخبات، والمقدر بـ 42 مليون دولار أي ثلث ما يغنمه بطل مونديال الأندية، الذي يتفوق بـ 83 مليون دولار.

وفي كأس العالم قطر 2022 التي أحرز لقبها المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا في أعقاب نهائي مثير (3-3)، حصل الاتحاد الأرجنتيني على 42 مليون دولار.

مبلغ خيالي ينتظر الأهلي حال تخطي دور المجموعات في كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسميًا عن جوائز كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة النادي الأهلي.

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قيمة الجوائز تصل إلى مليار دولار، حيث سيتم تقسيمها على الأندية دون أن يحصل "فيفا" على أي أرباح.

وتشهد كأس العالم للأندية مشاركة الأهلي بطل أفريقيا، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى مع أندية إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) - بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال).

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره المونديالي ضد فريق إنتر ميامي في 15 يونيو المقبل، ثم ستكون المباراة الثانية ضد بالميراس يوم 19 يونيو، وبعد ذلك مواجهة بورتو يوم 24 من نفس الشهر.

وبحسب بيان "فيفا"، فإن الأهلي ضمن رسميًا الحصول على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط، لكن بإمكانه أن يحصل على المزيد من الأموال وفقًا لنتائجه، حيث إذا نجح الأهلي في الوصول إلى دور الـ16، فإن ذلك يعني حصوله على 7.5 مليون دولار، وفي حال استمرار مشواره المونديالي من خلال الوصول إلى دور ربع النهائي سيتضمن الحصول على 13 مليون دولار.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.



- 1 مليون دولار للتعادل.



- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.



- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.



- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.



- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.



- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفقًا لترتيبها من 1 إلى 12.

جوائز الأهلي المالية

فيما يحصل الأهلي على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على 2 مليون دولار مقابل الفوز في أي مباراة بدور المجموعات.

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