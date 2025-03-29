السبت 29 مارس 2025
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رياضة

شوبير يثير التساؤلات، هل ينضم كريستيانو رونالدو للأهلي في كأس العالم للأندية؟

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

اثار الإعلامي أحمد شوبير، التساؤلات حول ضم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، للنادي الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ونشر أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية صورة ليونيل ميسي وأخرى لكريستيانو رونالدو.

وأفادت التعليقات بأن الصور  إشارة الى أن الاهلي سيواجه انتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه وأن الاحمر من الممكن أن يشهد ضم غريمة التقليدي كريستيانو رونالدو.

فهل ينضم كريستيانو رونالدو للأهلي في كأس العالم للأندية؟

منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم مواجهة الأهلي لانتر ميامي وأصبح كريستيانو رونالدو مطلب جماهير داخل القلعة الحمراء، لدعم المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في يونيو المقبل بأمريكا.

ومن الصعب انضمام كريستيانو رونالدو للأهلي بسبب راتب اللاعب الضخم الذي يحصل عليه حيث يتقاضى من النصر شهريا 14 مليون دولار، وهو أمر من الصعب للغاية أن تتحمله  إدارة القلعة الحمراء، فلا يمكنها دفع مثل هذا الرقم لذلك ليس هناك نية داخل الأهلي للتفكير في التعاقد مع الدون.

وأفادت تقارير خلال الساعات الماضية رغبة إنتر ميامي الأمريكي في ضم كريستيانو رونالدو، ليكون بجوار ميسي بكأس العالم للأندية ولكن أكدت تقارير أخرى نفي الأمر تماما.

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