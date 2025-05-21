شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي 2025، مواجهة قوية تجمع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي 2025

وتقدم “فيتو” بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في نهائي الدوري الأوروبي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر في نهائي اليوروبا ليج 2025، من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 1.

بالإمكان أيضًا لعشاق الفريقين مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر على الإنترنت، عن طريق تطبيق «تود» الشهير.

كما ينقل اللقاء عبر القنوات التالي:

Sport TV 3 Portugal HD على هيسباسات 30W

Canal+ France HD وSky Sport 1 Germany HD عبر القمر الصناعي استرا 19.2°E

Diema Sport 2 HD Bulgaria وSportKlub 1 (croatia) HD على يوتلسات 16°E



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - باتريك دورجو.

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

تشكيل توتنهام المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - أينوما أودوجي.

خط الوسط: بابي سار- يفيس بيسوما - رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: برينان جونسون - دومينيك سولانكي - ريتشارليسون.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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