روبيو يرد على اتهام تقديم ترامب تنازلات لبوتين لوقف الحرب الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لم يُقدِّم أي تنازلات لروسيا، رافضًا الانتقادات الموجهة إليه بشأن سياسة إدارته تجاه أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال روبيو متحدثًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يحصل على أي تنازل".

إلى ذلك اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو، بالعمل على "كسب الوقت" لمواصلة الحرب ضد كييف، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين سيجريان مفاوضات مباشرة عقب تواصله هاتفيًّا مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وتحدث ترامب هاتفيًّا الإثنين إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين في اسطنبول الجمعة في أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاث سنوات.

لكن المحادثات أخفقت في التوصل لهدنة وانتقد زيلينسكي بوتين معتبرًا أنه أرسل "رؤوسا فارغة" إلى طاولة المفاوضات.

وفي المقابل أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي، بأن "الذين يحتفون بالنازية حاولوا ترهيب الزعماء الذين جاءوا إلى موسكو للاحتفال بذكرى عيد النصر".

وكشف ذلك يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي. وقال: "طبعًا لم يكن محض مصادفة أن تطرق الرئيس بوتين إلى هذا الموضوع، لأن الأوكرانيين هددوا بشكل مباشر المشاركين الأجانب في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النصر، وحاولوا ترهيب القادة الأجانب ومنعهم من القدوم إلى موسكو".

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