الفيوم تحصد 3 مراكز من بين العشرة الأوائل في مسابقة الثقافة المسيحية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية شاركت في مسابقة الثقافة المسيحية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وحققت ثلاثة مراكز من بين العشرة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

الفائزون في مسابقة التربية الدينية المسيحية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطالبة شيري أشرف رجائى، الصف الثانى الابتدائي، مدرسة الأنبا ابرام الخاصة للغات، فازت بالمركز الثانى، وفازت التلميذة مارينا فادى جرجس، الصف الرابع الابتدائي، مدرسة التوفيق الخاصة (سميرة غبور)، بالمركز السادس، وفازت الطالبة ميرا أشرف رجائي، بالمرحلة الإعدادية، مدرسة الأنبا إبرآم الخاصة للغات، بالمركز العاشر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت نتيجة المسابقة، التي نظمتها الوزارة لمادة التربية الدينية المسيحية، للعام السادس على التوالي، في إطار التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوزارة، وشارك فيها ٣٧ ألف و٦٣ مشترك من الدارسين والمدرسين والموجهين وأولياء الأمور في كافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، وحصل على المراكز العشرة الأولى ٦١ فائزًا، منهم ٢٥ من المرحلة الابتدائية و٢٤ من كلٍ من المرحلتين الإعدادية والثانوية، أما مرحلة المدرسين والموجهين وأولياء الأمور فقد حصل على المركز الأولى بها ١٢ فائزًا.

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