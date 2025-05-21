مدرب سيدات الزمالك يتقدم باستقالته

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تقدم عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول سيدات، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد بدر حامد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه تم بالتنسيق مع إدارة النادي قبول اعتذار المدرب، متمنيًا له التوفيق في مستقبله.

وأشار رئيس قطاعات الكرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا

على جانب آخر عاد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، قادمًا من فرنسا بعد الاطمئنان على صحته وخضوعه لفحوصات طبية.

ومن المقرر أن يخضع رئيس النادي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

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