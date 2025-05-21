الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب سيدات الزمالك يتقدم باستقالته

بدر حامد
بدر حامد

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تقدم عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول سيدات، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد بدر حامد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه تم بالتنسيق مع إدارة النادي قبول اعتذار المدرب، متمنيًا له التوفيق في مستقبله.

وأشار رئيس قطاعات الكرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

 

حسين لبيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا

على جانب آخر عاد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء،  قادمًا من فرنسا بعد الاطمئنان على صحته وخضوعه لفحوصات طبية.

ومن المقرر أن يخضع رئيس النادي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني للفريق المد مركز الاعلام رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك

مواد متعلقة

جلسة أخيرة بين الزمالك وعبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

حسين لبيب يتوجه لفرنسا، اعرف السبب

الأكثر قراءة

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أمين الفتوى يكشف سبب زيادة حدوث الزلازل في هذا التوقيت (فيديو)

هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟ اعرف موقف الشرع

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية