الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة أخيرة بين الزمالك وعبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة أخيرة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عقب مباراة بتروجت المقرر لها يوم السبت المقبل في محاولة لإقناعه بتخفيض مطالبه المالية لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وطلب السعيد الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك مبلغًا مبالغًا فيه، خاصة في ظل سياسة ضبط الميزانية التي يتبعها النادي في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر في القلعة البيضاء  تقدير مسئولي النادي الكبير للاعب وخبراته الطويلة، لكنهم شددوا على ضرورة مراعاة السقف المالي المحدد داخل الفريق، وعرضوا على اللاعب الحصول على نصف المبلغ تقريبًا، أي نحو 17.5 مليون جنيه في الموسم.

ويُنتظر أن يحسم عبدالله السعيد قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اهتمامه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، مع وجود عروض خارجية قد تكون خيارًا مطروحًا في حال عدم التوصل لاتفاق مالي يرضي الطرفين.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، نظرًا لدوره الكبير داخل الملعب وخبراته التي يعتمد عليها في ترجيح كفة الفريق بالمباريات الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك صفوف الزمالك مباراة بتروجت عبدالله السعيد وعبدالله السعيد نادي الزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يواجه الترجي في نصف نهائي البطولة الأفريقية

الأكثر قراءة

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

مرادف كلمة «الازورار» ومضاد «شحوبي»، أسئلة اللغة العربية تحير طلاب الثانوي

بدء طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أحمد السقا عقب إعلانه الانفصال عن مها الصغير: "اتحملت كتير"

لتورطه في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا (فيديو)

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح 2025 في مشروع مستقبل مصر (بث مباشر)

اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

هل ذكر ماء زمزم في القرآن الكريم؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

المزيد
الجريدة الرسمية