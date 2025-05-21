جلسة أخيرة بين الزمالك وعبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة أخيرة مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، عقب مباراة بتروجت المقرر لها يوم السبت المقبل في محاولة لإقناعه بتخفيض مطالبه المالية لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وطلب السعيد الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك مبلغًا مبالغًا فيه، خاصة في ظل سياسة ضبط الميزانية التي يتبعها النادي في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر في القلعة البيضاء تقدير مسئولي النادي الكبير للاعب وخبراته الطويلة، لكنهم شددوا على ضرورة مراعاة السقف المالي المحدد داخل الفريق، وعرضوا على اللاعب الحصول على نصف المبلغ تقريبًا، أي نحو 17.5 مليون جنيه في الموسم.

ويُنتظر أن يحسم عبدالله السعيد قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اهتمامه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، مع وجود عروض خارجية قد تكون خيارًا مطروحًا في حال عدم التوصل لاتفاق مالي يرضي الطرفين.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، نظرًا لدوره الكبير داخل الملعب وخبراته التي يعتمد عليها في ترجيح كفة الفريق بالمباريات الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.