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أخبار مصر

محافظ دمياط يستقبل وزير العمل لمناقشة عدد من الملفات

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل وزير العمل،فيتو

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، بمكتبه بديوان عام "المحافظة"  وزير العمل محمد، جبران،في بداية جولة للوزير اليوم الاثنين، يفتتح خلالها ملتقى توظيف، ويسلم عقود عمل لذوي همم، ويتفقد مقر مديرية العمل، ومعرض منتجات سلع للمواطنين.

وناقش الوزير مع المحافظ سبل تفعيل التعاون في  كافة ملفات العمل ذات الاهتمام  المشترك

وحضر اللقاء فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط،ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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