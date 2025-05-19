محافظ دمياط يستقبل وزير العمل لمناقشة عدد من الملفات

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، بمكتبه بديوان عام "المحافظة" وزير العمل محمد، جبران،في بداية جولة للوزير اليوم الاثنين، يفتتح خلالها ملتقى توظيف، ويسلم عقود عمل لذوي همم، ويتفقد مقر مديرية العمل، ومعرض منتجات سلع للمواطنين.

وناقش الوزير مع المحافظ سبل تفعيل التعاون في كافة ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك

وحضر اللقاء فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط،ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.