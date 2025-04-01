300 دولار زيادة فى سعر أونصة الذهب خلال الربع الأول من 2025

ارتفعتأسعار الأونصة العالمية للذهب بنحو 300 دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سعر الأوقية من 2800 دولار تقريبا فى بداية العام الجارى إلى ما يقرب من 3100 دولار خلال نهاية مارس 2025.

وتساهم ارتفاعات الأسعار العالمية فى التأثير على السعر المحلى داخل الأسواق المحلية وفى الصاغة.

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

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