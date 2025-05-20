محافظ أسوان يودع الرحلة الأولى لحجاج القرعة للتوجه لبيت الله الحرام (صور)

ودع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولى بحضور اللواء طيار أحمد الباز مدير المطار، ومديرى الأوقاف والأزهر والوعظ والإرشاد، وذلك ضمن الرحلة الأولى لحجاج القرعة البالغ عددهم 265 حاجا وحاجة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة ومناسك الحج للعام الحالى على الرحلة رقم ( MS0671 ) التى أقلعت فى تمام الساعة 3:40 عصرًا إلى مطار جدة بالسعودية.

محافظ أسوان يهنيء الحجاج

وقدم خالص التهانى القلبية لحجاج بيت الله الحرام، وأطمأن المحافظ على توفير التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يديم عليها الأمن والأمان والإستقرار، وأن يحفظها من كل سوء، لأنهم يمثلون فى هذه اللحظات الطاهرة قلوب الملايين من أبناء الوطن.

هذا فيما أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التى لمسوها خلال إستكمال إجراءات السفر، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والمسئولين على رعايته الكريمة لهم وإهتمامه بتواجده شخصيًا لتوديعهم إلى الأراضى المقدسة.

وفى نفس السياق ستنطلق الرحلة الثانية والثالثة حجاج الجمعيات يوم السبت الموافق 24 مايو الجارى حيث تقلع الرحلة الثانية الساعة 2:15 صباحًا على رقم ( MS0673 ) وتضم 135 راكب، والرحلة الثالثة تقلع الساعة 3:25 صباحًا على رقم ( MS0665 ) وتضم 285 راكب.

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