جامعة طنطا تعلن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات بجميع الكليات بسبب العاصفة الترابية

تعلن جامعة طنطا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا اليوم الأربعاء بجميع كليات الجامعة.

جاء ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وعاصفة ترابية اليوم الأربعاء، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب.

يأتي هذا القرار حرصًا من إدارة جامعة طنطا على سلامة جميع منتسبيها وتجنب تعريضهم لأي مخاطر محتملة نتيجة للأحوال الجوية غير المستقرة.

وسيتم إعلان لاحقًا أي مستجدات تتعلق بالمواعيد البديلة للمحاضرات أو الامتحانات التي كان من المقرر عقدها اليوم.

وأهابت الجامعة بجميع الطلاب متابعة الموقع الرسمي للجامعة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أية تحديثات أو تعليمات تصدر في هذا الشأن.

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