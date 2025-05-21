يويفا يعلن نظام التأهل إلى نهائيات يورو 2028

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظام التأهل لـ بطولة أمم أوروبا يورو 2028، التي تقام في 9 مدن في إنجلترا وأيرلندا وإسكتلندا وويلز بمشاركة 24 منتخبًا.

وكشفت اللجنة التنفيذية في اليويفا أنه سيتم تشكيل 12 مجموعة تأهيلية تضم كل منها أربعة أو خمسة فرق، كما ستشارك في التصفيات منتخبات إنجلترا وجمهورية أيرلندا واسكتلندا وويلز، حيث سيتم توزيعها على مجموعات منفصلة، على أن يتأهل الفائزون الـ12 بمجموعاتهم وأفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات بطولة يورو 2028.

وسيتم حجز مكانين في البطولة النهائية لأفضل دولتين مضيفتين مصنفتين، واللتين لم تتأهلا كأفضل منتخبين في المجموعة أو أفضل وصيفين بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات التأهيلية.

وسيتم تخصيص الأماكن المتبقية من خلال مباريات فاصلة بين الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات المؤهلة وأفضل الفائزين بمجموعات دوري الأمم الأوروبية غير المؤهلة لعام 2026-2027.

واعتمادًا على عدد المقاعد التي تستخدمها الدول المضيفة، قد يختلف عدد المقاعد النهائية في البطولة التي يتم تحديدها من خلال المباريات الفاصلة بين مقعدين وأربعة مقاعد، في ثلاثة مسارات.

ناجلزمان يجدد عقده مع ألمانيا حتى نهاية يورو 2028

فيما مدد يوليان ناجلزمان تعاقده مع منتخب ألمانيا حتى منافسات بطولة أوروبا 2028.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، تمديد يوليان ناجلزمان تمديد تعاقده حتى بطولة أوروبا 2028.

وخرج منتخب ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الاتحاد الألماني تمديد تعاقد ناجلزمان.

المدرب صاحب الـ38 عاما سبق وقاد هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ قبل إقالته من منصبه منتصف الموسم الماضي وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصبح ناجلزمان المدرب رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وتوج ناجلزمان في مسيرته بالدوري الألماني مرة مع بايرن والسوبر الألماني مرتين مع الفريق البافاري.

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