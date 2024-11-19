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رياضة

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، يحل منتخب ألمانيا ضيفا على  نظيره المجري، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المستوى الأول بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام المجر

حرساة المرمي: بومان
خط الدفاع: كيميتش - تاه - روديجر - ميتلشتات
خط الوسط: أندريش - جروس – فيرتز
خط الهجوم: هافرتز - موسيالا - كلينيست

وتضم قائمة المنتخب الألماني خلال توقف نوفمبر الحالي لخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان - ألكسندر نوبل - ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: بنيامين هنريكس - جوشوا كيميتش - روبن كوخ - ماكسيميليان ميتلشتات - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - جوناثان تاه - روبن جوسينس.

خط الوسط: روبرت أندريخ - جوليان براندت - كريس فوهريتش - باسكال جروس - جمال موسيالا - فيليكس نميشا - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: جنابري - هافرتز - دينيز أونداف - تيم كلينيست.

موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية 


وتنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية 


وتذاع مباراة  ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية  على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لتلك البطولة.

 

وصعد إلى هذا الدور رفقة منتخب ألمانيا المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط.

وكان منتخب ألمانيا فاز علي نظيره البوسنة والهرسك في الجولة الخامسة من البطولة، بنتيجة 7-0، فيما خسر المجر أمام هولندا بنتيجة 4-0.

 

 

وتم الكشف عن 8 فرق، ستشكل دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق في مارس المقبل.

 

ويشمل نظام دوري الأمم الأوروبية،  تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع في المستوى الأول، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع، يهبطون للمستويات الأدنى B وC.
 

وتأهل المنتخب الإسباني حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، وبطل يورو 2024 أيضًا، بالإضافة للأبطال السابقين البرتغال وفرنسا.

 


وتتبقى جولة واحدة على دور المجموعات، لكنها لن تكون مؤثرة على المنتخبات المتأهلة، وهي مباريات المجموعة الثالثة، حيث حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة، وهولندا في الوصافة.

 

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية
 

المجموعة الأولى: البرتغال وكرواتيا.

المجموعة الثانية: فرنسا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: ألمانيا وهولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك.

 

وتعد دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة  للمنتخبات الاوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد بطولة دوري الأمم الأوروبية مسابقة رسمية  خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.

 

وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم دوري الامم الاوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة ويحدد بطل المسابقة.

كان المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو أول من حقق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بالتفوق على هولندا، وحقق منتخب فرنسا لقب دوري الامم الاوروبية 2021 بالفوز علي اسبانيا، وأخري توج منتخب اسبانيا بلقب دوري الامم الاوروبية علي حساب كرواتيا.

 


 

 

 

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