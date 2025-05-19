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رياضة

نهائي الدوري الأوروبي، يويفا يحذر جماهير مان يونايتد وتوتنهام من شراء تذاكر مضروبة

مانشستر يونايتد وتوتنهام،
مانشستر يونايتد وتوتنهام، فيتو

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، تحذيرا إلى جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام من شراء تذاكر غير مصرح بها، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، مع توقعات بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.

تذاكر نهائي الدوري الأوروبي 

وخصص يويفا للناديين اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة، 15 ألف تذكرة لكل فريق في الملعب الذي يتسع لـ50 ألف متفرج.

ويبلغ ثمن التذكرة 40 يورو (45 دولار) وهي أسعار نموذجية بالنسبة لنهائي الدوري الأوروبي.

وجاء ثمن التذاكر في مواقع إلكترونية ليصل إلى آلالاف اليوروهات والدولارات، لكن يويفا قال إنه سيتم منع مشتري هذه التذاكر من دخول ملعب أتلتيك بيلباو في النهائي يوم الأربعاء.

وذكر يويفا في بيان له: "مثل تلك التذاكر قد  يتم إلغاؤها من جانب الاتحاد في أي وقت وسيتم رفض دخول حامليها إلى الملعب".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك قد لا يحصل المشجعون على التذاكر التي قاموا بشرائها من تلك الجهات غير المرخصة مثل المواقع الإلكترونية أو الوكالات أو الوسطاء".

وباع (يويفا) ما يقرب من 11 ألف تذكرة في عملية بيع عالمية عبر موقعه الرسمي كما خصص 9000 تذكرة للرعاة والناقلين الحصريين والاتحادات الأوروبية والضيوف.

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نهائي الدوري الاوروبي الدورى الأوروبي مانشستر يونايتد توتنهام يويفا

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