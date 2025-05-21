وكيل التعليم بسوهاج يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالصفين الأول والثاني الثانوي، بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، ولجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بإدارة سوهاج التعليمية.

واطمأن على انضباط اللجان، وانتظام أداء الطلاب، وتنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كانت قد انطلقت اليوم الأربعاء بمحافظة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024 – 2025، حيث يؤدي 72,979 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم فى الفترة الصباحية لطلاب الصف الأول الثانوي، والفترة المسائية لطلاب الصف الثاني الثانوي، داخل لجان مؤمّنة ومنظمة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكيل تعليم سوهاج يتفقد سير العمل في وحدات التطوير التكنولوجي وشبكات التابلت بمقار اللجان

وخلال متابعته الميدانية والفنية من خلال غرفة العمليات المركزية، أكد الدكتور محمد السيد انتظام الامتحانات، وأن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي ومناسبة لمستوى الطلاب، كما تفقد سير العمل في غرف وحدات التطوير التكنولوجي وشبكات التابلت بمقار اللجان، مشيدًا بجهود فرق الدعم الفني في وحدة التشغيل والدعم الفني، وغرفة الشبكات، ووحدة البنية التحتية التي تتابع لحظة بلحظة حالة أجهزة التابلت داخل اللجان، لضمان عدم حدوث أية أعطال تؤثر على سير الامتحانات الإلكترونية.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات بكل حزم، مشددًا على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أفضل أجواء ممكنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ لضمان انتظام العملية الامتحانية في مختلف أنحاء المحافظة.

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