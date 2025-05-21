كرة اليد، موعد مباراة الأهلي ومنتدى في نصف نهائي البطولة الأفريقية

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة قوية أمام فريق منتدى درب سلطان المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان، غدا الخميس، وتنطلق صافرتها في الـ3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتأهل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على فريق كينشاسا الكونغولي في الدور ربع النهائي بنتيجة (45-21).

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا

وبدأ الأهلي مشواره في الدور المجموعات بالفوز في الجولة الأولى على رد ستار بنتيجة (39-18)، ثم الفوز في الجولة الثانية على الجيش الملكي بنتيجة (30-18)، والفوز على الترجي التونسي في الجولة الثالثة بنتيجة (25-23)، وأخيرا الفوز على فانز الكاميروني في الجولة الرابعة بنتيجة (38-19).

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