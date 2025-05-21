الأربعاء 21 مايو 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تعين سفيرها لدى تركيا توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا

توم باراك، فيتو
توم باراك، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مصادرها القول: إن الولايات المتحدة الأمريكية عينت سفيرها لدى تركيا توم باراك مبعوثًا خاصًّا إلى سوريا.

سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة

وفى وقتًا سابق قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأربعاء الماضى: إن سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة. 

وتابع أحمد الشرع، في كلمة له جاءت بعد اللقاء الذي عقده صباح اليوم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العاصمة السعودية “الرياض”: خلال الستة أشهر الماضية، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية".

جولات مكوكية للدبلوماسية السورية للتعريف بواقع سوريا الجديد

واستطرد الرئيس السوري أحمد الشرع: كما تم الإعلان الدستوري وعقد المؤتمر الوطني، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسساتي، ووضع اليد على الخلل وطرق علاجها، وتزامن مع كل هذا جولات مكوكية للدبلوماسية السورية للتعريف بواقع سوريا الجديد.

أحمد الشرع يشيد بمشاركة سوريا فى المنتديات الدولية

وتابع الرئيس السوري أحمد الشرع: شاركت سوريا الجديدة في أهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علمها في الأمم المتحدة، ونجحت في فتح أبواب مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية.

رفع العقوبات عن سوريا

ووصف أحمد الشرع، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ رفع العقوبات عن سوريا، بالقرار التاريخى ويمهد لرفع المعاناة عن السوريين.

وشدد أحمد الشرع، على أن سوريا لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، متعهدا بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين.

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الولايات المتحده الامريكيه تركيا توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا سوريا رفع العقوبات عن سوريا

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