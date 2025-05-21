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خارج الحدود

مصر تعلن تمسكها بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع تيريز فاجنر، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع تيريز فاجنر وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وشئون الفرنكوفونية الكونغولية اليوم، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو الديمقراطية

ثمن عبد العاطى العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة معربا عن التطلع لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مبرزًا اعتزام إنشاء جناح مصري متخصص في جراحة القلب بمستشفى كينشاسا العام، وتجهيزه بالمعدات الطبية وغرف العمليات، وتدعيمه بأطباء مصريين لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونغولية.

مصر ترحب بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على إعلان المبادئ بواشنطن يوم ٢٥ إبريل الماضي

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث رحب وزير الخارجية بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على إعلان المبادئ بواشنطن يوم ٢٥ إبريل الماضي، مؤكدًا دعم مصر لكافة جهود الوساطة القائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنزع فتيل التوتر، معربًا عن الاستعداد لتقديم الدعم في أية ترتيبات مقبلة من شأنها إعادة الثقة بين البلدين وتحقيق السلام والتنمية. 

كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، منوها الى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبى، مشددًا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.

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