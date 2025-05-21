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أخبار مصر

الحق في الدواء: أسعار ألبان الأطفال زادت من 300 إلى 700 جنيه آخر 5 سنوات

ألبان الأطفال، فيتو
ألبان الأطفال، فيتو
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أكد محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إنشاء مصنع لإنتاج الألبان الأطفال الصناعية في السوق يساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية لألبان الأطفال بالعملة الصعبة.

وأشار إلى وجود تجربة لإنشاء مصنع لألبان الأطفال الصناعية منذ 20 عاما وضعت أمامها صعوبات تمثلت في نفوذ شركات الاستيراد. 

وأكد أن أسعار الألبان ارتفعت؜ آخر ٥ سنوات من ٣٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه حسب درجة الصنف، مشيرا إلى أن الأمهات تصرف عبوة لبن كل ١٥ يوما بعدما كانت تصرف عبوتين أو ثلاثة بمنافذ وزارة الصحة مشيرا إلى وجود مليون و٤٠٠ ألف مولود سنويا يحتاج  ٣٠% منهم لألبان صناعية. 

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي استنكر عدم توفر مصنع لإنتاج لبن البودرة في مصر حتى الآن في مصر.

وأشار إلى أن احتياجات لبن البودرة 45 مليون عبوة مستوردة فكيف لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟  

جاء ذلك خلال  فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة التي شهدها  الرئيس السيسي كما تفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.  

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