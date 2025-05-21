تعميق الشراكة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

أعرب د. عبد العاطي عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في شهر أبريل، والتي تم خلالها ترفيع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وتعميق الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

استفادة القطاع الخاص الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر

وأكد وزير الخارجية على أهمية استفادة القطاع الخاص الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر، والنفاذ للأسواق المصرية؛ بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ورحب وزير الخارجية بالدعم الذى يقدمه الجانب الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية لمصر، مستعرضًا التداعيات الاقتصادية على مصر الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انعكاسات استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأجانب تزيد عن ٩،٥ مليون أجنبى.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير عبد العاطى بموقف فرنسا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربًا عن ترحيب مصر بالبيان المشترك الصادر عن قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن الوضع فى قطاع غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب على القطاع والسماح بالوصول الفورى للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربا عن التطلع للمضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا والدول الأوروبية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.

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