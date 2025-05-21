برنامج الأغذية العالمي: إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الملحة.

الفاتيكان يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وفي السياق ذاته طالب بابا الفاتيكان ليو الـ 14، اليوم الأربعاء بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بقطاع بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.

يأتي ذلك في ظل التهديدات الأوروبية لإسرائيل بفرض عقوبات ضدها بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة.

النرويج تهدد بفرض عقوبات على إسرائيل

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء: قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية.

وأضاف رئيس وزراء النرويج: إن المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وتابع: حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي علينا أن نوقفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.