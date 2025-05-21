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خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إدخال مساعدات مؤقتة إلى غزة لا يكفي على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الملحة.

الفاتيكان يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وفي السياق ذاته طالب بابا الفاتيكان ليو الـ 14، اليوم الأربعاء بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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بابا الفاتيكان يناشد بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

 

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بقطاع بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.

 يأتي ذلك في ظل التهديدات الأوروبية لإسرائيل بفرض عقوبات ضدها بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة.

النرويج تهدد بفرض عقوبات على إسرائيل 

وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء: قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية.

وأضاف رئيس وزراء النرويج: إن المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وتابع: حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي علينا أن نوقفه.

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غزة بابا الفاتيكان إسرائيل

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