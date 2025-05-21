بابا الفاتيكان: حرب غزة يدفع ثمنها الأطفال والمسنون والمرضى

جدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر دعوته لإدخال "مساعدات إنسانية كريمة" إلى غزة، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية "التي يدفع ثمنها الأطفال وكبار السن والمرضى"، وفق صحيفة فاتيكان نيوز.

البابا: أجدد ندائي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكريمة ووضع حد للأعمال العدائية

قال البابا: "أجدد ندائي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكريمة ووضع حد للأعمال العدائية التي يدفع ثمنها الأطفال وكبار السن والمرضى".

وقد أطلق البابا ليو الرابع عشر هذا النداء في ختام مقابلته العامة الأولى في ساحة القديس بطرس.

الوضع في قطاع غزة مثير للقلق والألم بشكل متزايد

وفي كلمته قال البابا: "إن الوضع في قطاع غزة مثير للقلق والألم بشكل متزايد".

ووصلت حالة الطوارئ الإنسانية في غزة إلى نقطة الانهيار، وفقًا للمنظمات الدولية. ويُحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي تدعمه الأمم المتحدة، من مجاعة وشيكة.

وبحسب وكالات الإغاثة، تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة مع مقتل العديد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في 20 مايو وسط عمليات عسكرية مستمرة أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الأشخاص منذ أكتوبر 2023.

دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى غزة

وعلى الرغم من سماح إسرائيل بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى غزة، فقد تصاعدت الانتقادات الدولية، مع دعوات لإسرائيل بوقف حملتها العسكرية وتخفيف القيود المفروضة على المساعدات.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدمير غير المسبوق للمساكن في غزة.

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