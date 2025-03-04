مركز بحوث الفلزات يعلن تجديد اعتماد عدد من المعامل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي وأنظمة الجودة الشاملة داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتوفير بيئة عمل تتوافق مع المعايير القياسية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن حصول عدد من المعامل بالمركز على تجديد اعتماد "إيجاك" وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025.

ونجح مركز بحوث وتطوير الفلزات في تجديد اعتماد معامل إدارة الخدمات الفنية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2027، وذلك خلال الفترة من يناير 2025 وحتى أكتوبر 2028.

ويشمل الاعتماد مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للسبائك الحديدية وغير الحديدية، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية للمعادن.

وأوضح الدكتور غياض أن تجديد الاعتماد يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في خدماته البحثية والفنية، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية البحثية والتكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى أن المركز حصل على هذا الاعتماد منذ عام 2006، مما عزز مكانته في القطاع البحثي والصناعي، ورفع مستوى الثقة في إمكانياته المعملية.

وقد أسهم هذا الاعتماد في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تم ترشيح معامل المركز من قبل "إيجاك" لتنفيذ الاختبارات لعدد من المشروعات القومية، منها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، ومشروع المفاعل النووي بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي، فضلًا عن تقديم الخدمات لعدد من شركات القطاع الخاص وشركات المقاولات.

وأضاف أن اعتماد معامل المركز يسهم في تعزيز دوره في دعم البحث العلمي من خلال توفير بيئة معملية موثوقة لإنجاز أبحاث الدكتوراه والماجستير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، حيث تُجرى جميع الاختبارات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

كما يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على الدور الريادي لمركز بحوث وتطوير الفلزات في تقديم خدمات بحثية وفنية متقدمة، كمركز معتمد على المستويين الوطني والدولي.

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