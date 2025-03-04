الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مركز بحوث الفلزات يعلن تجديد اعتماد عدد من المعامل

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تطبيق منظومة التطوير المؤسسي وأنظمة الجودة الشاملة داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتوفير بيئة عمل تتوافق مع المعايير القياسية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن حصول عدد من المعامل بالمركز على تجديد اعتماد "إيجاك" وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025.

ونجح مركز بحوث وتطوير الفلزات في تجديد اعتماد معامل إدارة الخدمات الفنية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2027، وذلك خلال الفترة من يناير 2025 وحتى أكتوبر 2028.

ويشمل الاعتماد مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للسبائك الحديدية وغير الحديدية، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية للمعادن.

وأوضح الدكتور غياض أن تجديد الاعتماد يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في خدماته البحثية والفنية، ويدعم توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية البحثية والتكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى أن المركز حصل على هذا الاعتماد منذ عام 2006، مما عزز مكانته في القطاع البحثي والصناعي، ورفع مستوى الثقة في إمكانياته المعملية.

وقد أسهم هذا الاعتماد في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تم ترشيح معامل المركز من قبل "إيجاك" لتنفيذ الاختبارات لعدد من المشروعات القومية، منها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، ومشروع المفاعل النووي بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي، فضلًا عن تقديم الخدمات لعدد من شركات القطاع الخاص وشركات المقاولات.

وأضاف أن اعتماد معامل المركز يسهم في تعزيز دوره في دعم البحث العلمي من خلال توفير بيئة معملية موثوقة لإنجاز أبحاث الدكتوراه والماجستير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، حيث تُجرى جميع الاختبارات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

كما يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على الدور الريادي لمركز بحوث وتطوير الفلزات في تقديم خدمات بحثية وفنية متقدمة، كمركز معتمد على المستويين الوطني والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي المشروعات القومية الكبرى مركز بحوث وتطوير الفلزات وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

الدراسة العام المقبل، تعرف على كليات جامعة سوهاج الأهلية الجديدة

فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على اعتماد الجمعية الدولية

التفاصيل الكاملة لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة.. تضم 98 كلية في جميع التخصصات.. وتبدأ الدراسة بها بالعام الدراسي المقبل

"بحوث الإلكترونيات" يستقبل وفدًا من معهد أمراض العيون لبحث التعاون في التكنولوجيا المتقدمة

7850 مستفيدا من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر

إعلان بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية

فندق مطار القاهرة، خدمة متكاملة للمسافرين قبل إقلاع رحلاتهم
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية الطارئة

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

منوعات

المزيد

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 رسائل هامة من دار الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن صيام رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

المزيد
الجريدة الرسمية