طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني

شارك طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، بـجامعة الجلالة الأهلية، في فعاليات أسبوع جنيف السيبراني، والذي استضافه مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

وجاءت مشاركة محمد الصادق، الطالب ببرنامج التكنولوجيا الحيوية في مؤتمر الاستقرار السيبراني، وكذلك في المؤتمر العالمي لبناء القدرات في الأمن السيبراني، ممثلًا لمصر وسفيرًا لبرنامج “شباب من أجل الاستدامة”، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن مشاركة محمد الصادق في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة كأول طالب من الجامعات الأهلية المصرية، تمثّل شهادة عالمية على جودة تعليمنا وكفاءة طلابنا وقدرتهم على التأثير على المستوى الدولي."

طالب مصري يشارك في مؤتمر الاستقرار السيبراني بالأمم المتحدة

وأضاف الشناوي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة برؤيتها في إعداد جيل من القادة والمبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيرًا إلى إن انخراط طلابنا في ملفات مثل الأمن السيبراني والدبلوماسية الرقمية يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء جامعة أهلية رائدة تربط التعليم بالواقع العالمي".

جاء اختيار الطالب محمد الصادق بعد اجتيازه عملية اختيار دولية دقيقة ارتكزت على مبادئ التنوع والشمول، ليكون بذلك من بين سفراء “شباب من أجل الاستدامة” المعتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمثل مصر في مؤتمر جنيف

وقد جاءت مشاركته فعّالة في ورش عمل وجلسات نقاش حول الدبلوماسية السيبرانية، والتحديات المتصاعدة في الأمن الرقمي، وأهمية دمج صوت الشباب في السياسات الدولية، التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الفضاء السيبراني.

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