الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الكاملة للاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 104 (تابع)، الصادر في 11 مايو 2025، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 17 لسنة 2024، بشأن نشر اللائحة الكاملة للنظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

ونصت المادة الأولى لـ قرار اللجنة الأولمبية على نشر لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة السلة على الكراسى المتحركة (تحت التأسيس) (الموافقة) بناءً على قرار الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولمبى وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛ وعلى محضر الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد المصرى لكرة السلة على الكراسى المتحركة (تحت التأسيس) المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2023؛ وعلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 9/7/2024؛ وعلى مذكرة الشئون القانونية فى هذا الشأن.

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