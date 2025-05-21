قذيفة لا تصد، الكشف عن سرعة هدف عمر مرموش في بورنموث

خطف المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الأضواء في مباراة بورنموث، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

سرعة هدف عمر مرموش

وكشف مانشستر سيتي عبر حسابه بموقع إكس عن سرعة تسديدة عمر مرموش في هدفه الأول بمباراة بورنموث والتي بلغت 38 كيلو متر في الساعة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث

وسجل مرموش هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعرض مرموش لانتقادات بعد إهدار ضربة جزاء في مباراة كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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