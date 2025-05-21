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رياضة

تألق لافت لمرموش، مانشستر سيتي يقهر بورنموث بثلاثية ويقترب من التأهل لدوري الأبطال (فيديو)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وبورنموث، فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث 

سجل عمر مرموش هدف السيتي الأول في شباك بورنموث في الدقيقة 14.

وسجل برناردو سيلفا هدف مانشستر السيتي الثاني في شباك بورنموث في الدقيقة 38.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 89.

وسجل جيبسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. 

جدير بالذكر أن كوفاسيتش لاعب السيتي تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 67، ثم تعرض لويس كوك لاعب بورنموث للطرد في الدقيقة 73.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث  

بهذه النتيجة قفز مانشستر سيتي 3 مراكز للأمام محتلا المركز الثالث بعد ما كان يتواجد في المركز السادس قبل المباراة في الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.

وعزز مانشستر سيتي فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مان سيتي يواصل التقدم على بورنموث 2-0 بعد 60 دقيقة بالدوري الإنجليزي (صور)

مرموش يقود مانشستر سيتي للتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

ودخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس. 

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