وكيل التعليم بدمياط: امتحانات أولى وثانية ثانوي جمعت النظامين الإلكتروني والورقي

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تُعقد هذا العام بنظام يجمع بين الامتحانات الإلكترونية والورقية، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

الامتحانات حسب توفر التابلت والإنترنت

وأوضح وكيل الوزارة أن الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت وتتوفر بمدارسهم شبكة إنترنت يؤدون امتحاناتهم إلكترونيًا، بينما يخضع الطلاب الذين لم يتسلموا الأجهزة للاختبارات بنظام الورقي، مؤكدًا أن مواصفات الامتحان الورقي مطابقة للأسئلة الإلكترونية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكيل الوزارة يتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي





أجواء هادئة داخل اللجان

وأشار عمارة إلى أن امتحان اللغة العربية لليوم الأول من الاختبارات يشهده ما يقرب من 18,644 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، و16,888 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، موزعين على 77 لجنة عامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الأجواء سادها الهدوء والانضباط.

حلول فورية للمشكلات الفنية

وفي سياق متصل، شدد وكيل الوزارة على أن أي طالب يواجه مشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان الإلكتروني، يتم تمكينه من أداء الامتحان ورقيًا في نفس التوقيت، موضحًا أن جميع الامتحانات تُعقد على شبكة المدارس لضمان الاستقرار الفني وسلاسة الأداء.



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