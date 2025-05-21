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رياضة

موعد مباراة حرس الحدود وإنبي بكأس عاصمة مصر

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، اليوم الأربعاء نظيره إنبي، في مواجهة مصيرية تقام على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة.

موعد مباراة حرس الحدود وانبي بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تقام مباراة حرس الحدود وانبي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويسعى فريق حرس الحدود، بقيادة مديره الفني أحمد عيد عبد الملك، إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد أمام إنبي.


ويعوّل الجهاز الفني على عاملي الأرض والجمهور من أجل قلب النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي، حيث ينتظره فريق البنك الأهلي في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

في المقابل، يدخل فريق إنبي بقيادة المدرب حمزة الجمل المباراة بأفضلية مريحة بعد الفوز في مباراة الذهاب، ويأمل في الحفاظ على التفوق ومواصلة مشواره نحو اللقب.

 

الفرق المتأهلة حتى الآن


وتعد هذه المواجهة الحاسمة لتحديد ثالث الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن حجز كل من:

الإسماعيلي بطاقة العبور بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

البنك الأهلي بعد فوزه على مودرن سبورت بهدف دون رد.

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