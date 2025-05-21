النص الكامل لأقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها.. 360 ألف جنيه إسترليني ومشغولات ذهبية اختفت.. تتهم أحفادها من الإبن.. وتؤكد: المفاتيح في أيديهم

كشفت نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والثقافة، تفاصيل مثيرة حول سرقة مسكنها خلال أقوالها أمام نيابة أكتوبر.

وجاءت أقوالها كالتالي:

س: ما تفاصيل بلاغك؟

ج: أثناء ترددي على الفيلا الخاصة بي داخل كمبوند هاي لاند بمدينة 6 أكتوبر، فوجئت بتغيير الكالون الخاص بالخزنة، بعد ما حاولت فتحها باستخدام مفاتيحي المعتادة، ثم فوجئت بوجود كيس خارج الخزنة يحتوي على المسروقات، بالإضافة إلى الأغلفة التي كانت تغلف هذه المسروقات.

س: متى وأين اكتشفت السرقة؟

ج: أمس، في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، داخل العقار الكائن بكمبوند هاي لاند.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: أمام حفيدتي إنجي محمد، وماهيتاب محمد.

س: أين كانت توجد المسروقات؟

ج: كانت داخل الخزنة الخاصة بي.

س: ما آخر مرة شاهدت فيها المسروقات؟

ج: آخر مرة كانت في يناير 2023.

س: ما مواصفات المسروقات؟

ج: المسروقات عبارة عن مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، سبائك ذهبية، جنيهات ذهبية، وعملات أجنبية، من بينها مبلغ قدره 360 ألف جنيه إسترليني من العملة الورقية بفئات صغيرة وإصدار قديم، وسأقوم بمراجعة الجرد وتقديم بيان تفصيلي لاحقا.

س: هل تمكنت من التحقق من عدم وجود المسروقات داخل الخزنة؟

ج: لا.

س: على أي أساس تتهمين المشكو في حقهم؟

ج: بسبب ظهور علامات الثراء المفاجئ عليهم منذ مارس 2024.

س: كيف تمكن المشكو في حقهم من دخول العقار؟

ج: لأنهم يحملون المفاتيح الخارجية للعقار الخاص بي.

س: كيف كانت تتم متابعة الخزنة؟

ج: عن طريق شخص يدعى مصطفى، يعمل موظفا بإدارة المشتريات في جامعة نوال الدجوي، وهو من كان يتواصل مع شركات التوريد وصيانة الخزنة عند حدوث أعطال، ولم تحدث أي أعطال منذ 2023.

س: ما صلتك بالمشكو في حقهم؟

ج: هم أحفادي من ابني محمد شريف الدجوي.

س: هل توجد خلافات سابقة بينك وبينهم؟

ج: نعم، توجد خلافات سابقة منذ مايو 2024 حتى الآن.

س: هل تتهمين أحدًا بالسرقة؟

ج: نعم، أتهم المشكو في حقهم بالسرقة.

س: ما بيانات المشكو في حقهم؟

ج: أحمد الدجوي، وعمرو الدجوي.

س: هل تملكين ما يدعم هذا الاتهام؟

ج: نعم، هناك تغير مفاجئ في حالتهم المالية دون وجود مبرر واضح، بالإضافة إلى حيازتهم مفاتيح العقار.

محامي الحفيد يتهم البنات بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه

في تطور جديد ضمن سلسلة النزاعات العائلية حول ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فجر حفيداها، أحمد وعمرو الدجوي، مفاجأة من العيار الثقيل، متهمين ابنتي خالتهما إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه.

وقال محامي الأحفاد، إنهما فوجئا بقيام جدتهما ببيع خمسة قصور فاخرة لحفيدتيها بعقود موثقة، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، إلا أن اللافت للانتباه هو أن هذه العقود تحمل بصمة الدكتورة نوال، رغم أنها اعتادت التوقيع الرسمي بخط يدها، ما دفعهم لتقديم طعون بالتزوير أمام النيابة المختصة.

حمودة: استغلال الشيخوخة والتلاعب بالميراث

من جانبه، كشف الدكتور محمد حمودة، محامي الدكتور أحمد الدجوي، أن ابنة الدكتورة الراحلة، منى الدجوي، قامت قبل وفاتها باصطحاب والدتها إلى منزلها بمساعدة ابنتيها، وهناك – وبحسب قوله – استغلوا حالة ضعفها وتقدمها في العمر ومعاناتها من أمراض الشيخوخة وفقدان الذاكرة، لإجبارها على التوقيع على شيكات بمبالغ ضخمة، تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى تنازلها عن حصصها في الأسهم لصالحهم، وهو ما يخضع حاليا لتحقيقات النيابة.

وأكد حمودة أن الهدف من تلك التحركات كان حرمان أبناء الدكتور شريف الدجوي – شقيق منى – من نصيبهم الشرعي في تركة جدتهم، مشيرا إلى أن هناك بلاغا مفاجئا قدمته إنجي وماهيتاب، تدعيان فيه تعرض ممتلكات العائلة للسرقة، وذلك تزامنا مع بدء أبناء شريف الدجوي في المطالبة بحقوقهم.

تحقيقات موسعة في النيابة

واختتم حمودة تصريحه بأن كافة الوقائع المثارة – من الشيكات، وتنازل الأسهم، وبلاغ السرقة – تم تقديمها مدعومة بالمستندات إلى جهات التحقيق، مطالبا بفتح ملف كامل عن هذه التصرفات ومحاسبة المسئولين عنها.

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