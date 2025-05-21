ندوة في دمياط عن دور المرأة في التصدي للشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة دمياط ندوة توعوية بعنوان "دور المرأة في مواجهة الشائعات وبناء الوعي"، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، في مكتبة مصر العامة بدمياط، ضمن فعاليات مبادرة "بالوعي نحميها ".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وأدارتها مروة نبيل، مدير وحدة تكافؤ الفرص ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

وشهدت الفعالية حضورا واسعا من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، والأب هشام بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، والرائدات الصحيات، وممثلين عن مديريات التضامن، التعليم، الزراعة، الشباب، والرياضة.

مروة نبيل: المرأة خط الدفاع الأول ضد الشائعات

في كلمتها، أكدت مروة نبيل على الدور المحوري للمرأة في التصدي للشائعات، لافتة إلى أن انتشار المعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل يهدد استقرار الوطن. وأشارت إلى تزايد الشائعات مؤخرًا بمعدل ثلاثة أضعاف، لا سيما ما يتعلق بالمشروعات التنموية، بهدف زعزعة ثقة المواطن بها.

وشددت على أن المرأة هي الحصن الواقي داخل الأسرة، وقادرة على تربية أجيال واعية تميز بين الحقيقة والافتراء، مما يعزز قيم الانتماء ويحصن المجتمع ضد الفتن.

السباعي: الإسلام كرّم المرأة وجعلها سندًا للوطن

من جانبه، أشار الشيخ هاني السباعي إلى أن جميع الديانات السماوية كرّمت المرأة، مضيفًا أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصبر والصمود، وأنها تلعب دورًا رئيسيًا في غرس القيم داخل الأسرة، وبناء وعي قادر على مواجهة التضليل والانحراف الفكري.

الأب بندليمون: المرأة صمام أمان للجبهة الداخلية

فيما أكد الأب هشام بندليمون أن وحدة الصف الداخلي هي خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المرأة لها دور تاريخي في حماية الوطن واستقراره على مر العصور.

ندوة بدمياط عن دور المرأة في مواجهة الشائعات وبناء الوعي

آمال عبد الجليل: التاريخ مليء بنماذج نسائية ملهمة

بدورها، شددت آمال عبد الجليل على أهمية الرجوع إلى التاريخ المصري الذي يزخر بنماذج مشرقة لسيدات واجهن التحديات وأسهمن في بناء الوطن. ودعت إلى تشجيع الأبناء على دراسة تلك النماذج والاقتداء بها.

عزة فوزي: الوعي أساس تحسين جودة الحياة

تناولت عزة فوزي، استشاري التربية الخاصة، مفهوم الوعي وأنواعه، مؤكدة أن تعزيز الوعي الذاتي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة. كما فرّقت بين التربية والرعاية، واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه المرأة، مع طرح حلول عملية للتعامل معها.

مروة النجار: ضرورة رفع الوعي الصحي لدى النساء

وفي مداخلة طبية، أوضحت مروة النجار، مدير الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الأزهر، أن ضعف الوعي الصحي لدى السيدات يسهم في تفاقم العديد من المشكلات مثل السكري والأنيميا والتقزم.

وأكدت أهمية التغذية السليمة، ودعت إلى الاستفادة من خدمات التحاليل المجانية بالمستشفيات الحكومية.

وأشارت النجار إلى إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل مستشفى جامعة الأزهر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف تقديم الدعم النفسي والصحي للسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.