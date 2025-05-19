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مختتما جولته في دمياط، وزير العمل يتفقد معرضا يقدم منتجات بأسعار مخفضة

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل في دمياط، فيتو

اختتم وزير العمل محمد جبران، جولته، اليوم الإثنين، بمحافظة دمياط بتفقد معرض الحلويات والجبن والألبان المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وذلك بصحبة محافظ دمياط د. أيمن الشهابي، ومدير مديرية العمل فتحي التلاوي.

 وأجرى جبران حوارا مع الشباب المشارك في هذا المعرض الذي يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والغرفة التجارية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، لعرض فرص ريادة الأعمال للشباب من أبناء المحافظة.

 نجاح نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة 

وقال الوزير: إن هذه النوعية من المعارض تؤكد نجاح نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة، وفتح الطريق أمام تلك المنتجات والترويج لها، وكذلك نموذج لتقديم خدمات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار تناسب مع دخولهم، وتشجيع كافة المعارض التي تحقق هذه الأهداف.

وكان وزير العمل قد بدأ جولته اليوم بلقاء مع المحافظ،ثم تفقد مديرية العمل بالمحافظة، وافتتح ملتقى توظيف، وقام بتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك تزامنا مع العيد القومي لمحافظة دمياط.

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