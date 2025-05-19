محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لمسابقة المواهب "نجوم المستقبل" (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء أمس، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة المواهب "نجوم المستقبل"، التي نظمتها أمانة الثقافة والفنون والرياضة، وذلك بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بمشاركة متميزة من الطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.

تفقد معرض المشغولات اليدوية والرسم

استهل المحافظ الفعاليات بتفقد معرض المشغولات اليدوية وأعمال الرسم، والذي شارك فيه طلاب موهوبون من مدارس مختلفة، حيث أشاد الدكتور الشهابي بما تضمنه المعرض من أعمال إبداعية متميزة تعكس مواهب واعدة ومهارات فنية رفيعة المستوى.

عروض فنية متنوعة وأداء لافت لذوي الهمم

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض استعراضي مؤثر قدمه ذوو الهمم بعنوان "بحرية يا ريس"، ثم قصيدة وطنية بعنوان "على اسم مصر"، إلى جانب فقرات استعراضية لطلاب رياض الأطفال من إدارة دمياط التعليمية، وفقرة غنائية أداها الطالب بدر راشد.

محافظ دمياط: ندعم المواهب ونرعاها بمبادرات حقيقية

وفي كلمته خلال الحفل، رحب المحافظ بالحضور، معبرًا عن سعادته بتكريم الموهوبين في مختلف المجالات، ومؤكدًا حرص الدولة والمحافظة على دعمهم ورعايتهم.

محافظ دمياط يحضر مسابقة المواهب "نجوم المستقبل"، التي نظمتها أمانة الثقافة والفنون والرياضة

وكشف الدكتور الشهابي عن إطلاق مبادرة "مواهب دمياط - Damietta Talents" بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أنها ستشمل مجالات متعددة منها: الموسيقى والغناء، الأدب والثقافة، الرسم، الإلقاء، التكنولوجيا، الرياضة، العلوم، التلاوة والإنشاد الديني، إضافة إلى الصناعات والحرف اليدوية، في إطار رؤية واضحة لاكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.

تكريم المحافظ ورئيس الجامعة وأوائل المسابقة

شهد الحفل تكريم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، حيث تم منحهما درع الأمانة تقديرًا لدورهما في دعم ورعاية أبناء المحافظة.

كما تم تكريم اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، وممثل مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب تكريم أعضاء الأمانة ولجنة التحكيم من الجامعة والتعليم ومسؤولي الموهوبين بالإدارات التعليمية، إضافة إلى الطلبة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.

محافظ دمياط يحضر مسابقة المواهب "نجوم المستقبل"، التي نظمتها أمانة الثقافة والفنون والرياضة

حضور واسع من القيادات السياسية والتعليمية

شارك في الحفل عدد من القيادات البارزة، بينهم النائب أحمد البلشي، أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة وعضو مجلس الشيوخ، والنائبان محمد الحصي وحسن عبد الوهاب، عضوا مجلس النواب، والدكتور محمد العرابي، أمين التنظيم بالحزب، والأستاذ علي كيوان، أمين عام الحزب بمحافظة دمياط، في تأكيد على دعم الحزب للفنون والثقافة ورعاية الإبداع بين الشباب.

ويأتي تنظيم الحفل في إطار حرص حزب مستقبل وطن على إبراز وتشجيع المواهب الشابة، وتعزيز قيم الانتماء والإبداع لدى الأجيال الجديدة.

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