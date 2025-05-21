الرئيس الفلسطيني يستغيث بالعالم: أنهوا حرب الإبادة في غزة

وجه رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، نداءً عاجلًا إلى قادة دول العالم، دعا فيه إلى تحرك فوري لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، محذرًا من صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

اتخاذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن قطاع غزة

وقال عباس: "أناشد قادة العالم اتخاذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية برًا وبحرًا وجوًا، ووقف العدوان فورًا وبشكل دائم، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، لتتولى دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على أراضيها".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، مضيفًا: "ندعو الجميع إلى التحلي بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة الإنسانية والتاريخية، والتي تمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، ووقف الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل

وأشار عباس إلى تطلّع فلسطين نحو المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل، داعيًا إلى حشد الجهود الدولية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أعرب عن ترحيبه بالمواقف الدولية التي ترفض الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأراضي، مشيدًا بالمواقف الصادرة عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، والدول المانحة، إضافة إلى البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية.

وقف العدوان وإدخال المساعدات دون عراقيل

وقال عباس: "نثمّن مواقف جميع الدول والشعوب التي تدعو إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات دون عراقيل، وندين استخدام الاحتلال لهذه المساعدات كسلاح سياسي لتحقيق أهدافه غير الشرعية".

واختتم الرئيس نداءه بالتشديد على أن فلسطين مستعدة للتعاون مع كل جهة راغبة في اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة شعب غزة وكسر الحصار، داعيًا إلى وحدة الجهود العربية والإسلامية والدولية، وقال: "آن الأوان أيها العالم لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا... نحن باقون على أرض وطننا ولن نرحل".



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