بينهم رضيع، استشهاد 19 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

قالت وكالة الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء: إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 19 شخصا على الأقل بينهم طفل عمره أسبوع، في حين تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب هجومها العسكري.

إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعدات

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن طواقمنا نقلت 19 شهيدًا معظمهم أطفال وعشرات الجرحى، جراء الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم، مشيرًا إلى أسماء عدد من الضحايا بينهم طفل رضيع.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعدات بلادها المخصصة لدعم المدنيين في قطاع غزة.

أستراليا تهاجم حكومة نتنياهو

وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان اليوم الأربعاء التصريحات البغيضة لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية بشأن أهل غزة الذين يعيشون كارثة.

وتابعت: التقارير الأممية المرعبة خلال الليل بشأن المخاطر على الرضع والأطفال تؤكد ضرورة استجابة إسرائيل لدعوتنا وشركائنا الدوليين بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.

واستطردت قائلة: نؤكد معارضتنا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.

وقف إطلاق النار وعودة الرهائن

واختتمت تصريحاتها قائلة: نعمل مع شركائنا على الضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة الرهائن وحماية المدنيين في غزة، وننسق مع شركائنا لمعاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.