محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 من العرائس والعرسان (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الاحتفال بتجهيز 100 من العرائس والعرسان المقبلين على الزواج، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وتفقد محافظ الدقهلية أجهزة العرائس، مؤكدًا أن سعادته بوجوده بين بناته وأبنائه لا توصف، متمنيًا لهم حياة كريمة سعيدة، وقال: "نبارك لكم جميعا متمنين التوفيق والسعادة في حياتكم المقبلة".

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا الاحتفال الذي يسعد 200 أسرة يستحقون منا كل التقدير، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد للمشاركة في أي دعوة يمكن فيها أن يرسم السعادة على وجه ولو شخص واحد، وقال إن حديثي معكم من القلب فأنتم جميعا أبنائي وبناتي وفي أعماق قلبي، وأشار إلى أنه لابد أن نعمل سويا للحفاظ على هذا الوطن، مؤكدا أن إحساسه ناحية المواطنين يُزيد حجم المسئولية كل يوم على أعناقه ليحقق طموحاتهم وآمالهم.

وتابع: "لدينا رئيس صاحب قيادة رشيدة وحكيمة ويعمل بكل إخلاص وتجرد وحب للوطن، ويؤكد كل لحظة إخلاصه وحرصه على هذا الوطن، الرئيس الذي يتحرك هنا وهناك وفي كل مكان وكل اتجاه، الرئيس الذي يصنع المستحيل لتحقيق طموحات وأحلام المواطنين، وأنا ألتزم بالقسم الذي أقسمته أمام سيادته بالإخلاص والحفاظ على خدمة هذا الوطن، ونأخذ من الرئيس القدوة والمثل الأعلى في التفاني وحب العمل وخدمة المواطنين، والحفاظ على هذا البلد".

وأضاف محافظ الدقهلية أنه في أعناقنا مسؤولية تجاه هذا الشعب وليس هناك أجمل من إسعاد الآخرين، والتكافل الإجتماعي والمشاركة المجتمعية والنسيج الواحد لهذا الوطن هو سر قوته وصلابته، وهذا المشهد الذي يضم كافة أطياف الشعب جنبا إلى جنب لا بد أن نحافظ عليه دائما فهو الحائط المنيع للنيل من مصر ووحدتها، وأوضح أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لخدمة هذا الشعب، وأن النجاح هو وليد العمل الجماعي وليس العمل الفردي.

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل وجميع المشاركين والحضور جميعًا في مشهد يجمع المصريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم.

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