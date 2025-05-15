وكيل تعليم الدقهلية يشرف على استلام المقاعد الدراسية الجديدة لإدارة ميت غمر

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها بإدارة ميت غمر التعليمية.

استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها بميت غمر

إلى مدرسة صهرجت الكبرى الثانوية بنين ومدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي حيث باشر بنفسه إجراءات استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها.

استلام 200 مقعد دراسي كمرحلة أولى

في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز المدارس بمقاعد جديدة واستبدال التالف والغير صالح حرصًا على توفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب تساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد حيث تم استلام 200 مقعد دراسي كمرحلة أولى وجار الاستكمال.

وقد وجه الرشيدي بالاستلام حسب القواعد المخزنية المتبعة والمنظمة لهذا الشأن وأوصى بعدم التصرف في المقاعد التي تم استلامها إلا بعد صدور تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقواعد وضوابط التوزيع علي المدارس المختلفة.

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