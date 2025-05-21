أصاب الطلاب بالحيرة، تعرف على معنى الازورار من خواطر الشعراوي (فيديو)

معنى الازورار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة يقال إنها لامتحان الصف الثاني الثانوي بالإسكندرية، أصابت الطلاب بالحيرة الشديدة، حيث كانت تتضمن معنى كلمة الازورار.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم معنى الازورار من خلال خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي عن سورة الكهف، حيث أوضح معناها لغويا، وفي إطار سياقها القرآني.



سورة الكهف الآية 17

قال تعالى: «وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا».

سورة الكهف الآية 17

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 17 من سورة الكهف

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: بعد أنْ ضرب الله على آذانهم فعصمهم من الأصوات التي تُزعجهم وتُقلِق نومهم عصمهم أيضًا من ضوء الشمس، وقد أثبتت الأبحاث خطر الأشعة خاصة على النائم، وأن للظُّلمة مهمةً، فبها تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاء، والشمس خَلْق من خَلْق الله، لها مَدارٌ ثابت وقانون لا يتخلّف، كما قال تعالى: {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [الأنبياء: 33].



معنى الازورار

وأوضح الشيخ الشعراوي: ولكن الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى لا يزعجهم ضوؤها فجعلها {تَّزَاوَرُ} أي: تميل عند طلوعها عن الكهف، ومنه الزُّور: أي الميل عن الحق، وازورّ عن الشيء أي: مال عنه، فكانت الشمس إذا طلعتْ تميل عن الكهف جهة اليمين. {وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمال} [الكهف: 17]، والقرْض كما هو معلوم أنْ تعطي غيرك شيئًا يحتاج إليه، فكأن الشمس تقرضهم وتسلفهم، كونها لا تدخل عليهم عند غروبها، وهذا أمر ليس من حقهم، فكأنها تقرضهم إياه.

وأكمل الشعراوي: ولا شَكَّ أن هذه العملية مظهرٌ من مظاهر قدرة الله التي تصنع الشيء وضده. ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الفعل للشمس في تزاور وتقرضهم، وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أنْ ضبط الله تعالى حركتها على هذه الأفعال كما تضبط الآلة اليوم. وقوله: {وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ} [الكهف: 17].

قوانين الخالق في مخلوقاته

وأتم: أي: في الكهف {ذلك مِنْ آيَاتِ الله} [الكهف: 17]، وما دامت هذه الأفعال للشمس آيةً من آيات الله، ومعجزة من معجزاته تعالى، فإياك أنْ تعترضَ: كيف تميل الشمس؟ وكيف تُغيِّر اتجاهها؟ لأن الخالق سبحانه خلق الخَلْق، وأعطى لكل مخلوق قانونه الذي يسير به، ومع ذلك لم يترك لكل مخلوق أنْ يفعل بقانونه ما يريد، بل له سبحانه وتعالى قيُّومية على القانون، تبطله إنْ شاء، وتحركه إنْ شاء.

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