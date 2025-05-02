سورة الكهف بصوت المنشاوي، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها وتفاصيل شعائر صلاة اليوم الجمعة من رحاب مسجد السيدة زينب.



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الجن 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من فاتحة الكتاب والحجر وأول سورة البقرة 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة مريم 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



وكما تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمد صديق المنشاوى 35 ق



23: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الفرقان 15ق



فيما تقام شعائر صلاة الجمعة على القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب مسجد السيده زينب بالقاهره فيها تلاوة قرآنية مباركة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي يقدمها عيد مهني.



40: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



59: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النور 15ق



29: 15(قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15ق



47: 15(قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحديد 30ق



والختمة المجودة

16:34 تقدمة التلاوة د إبراهيم عبد الحميد سلامة 5ق



16:39 مصحف مجود الشيخ/عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة 29ق



20: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ/ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 15ق



18:48( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبدالصمد وما تيسرمن سورتى هود / الانفطار 44ق



21:02( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة فاطر 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الشورى 44ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء 15ق



02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى المزمل/ المدثر 15ق



03:16 (قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 30ق

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