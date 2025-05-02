الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سورة الكهف بصوت المنشاوي، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها وتفاصيل شعائر صلاة اليوم الجمعة من رحاب مسجد السيدة زينب.

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الجن   5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من فاتحة الكتاب والحجر وأول سورة البقرة 30 ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة  مريم  15 ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق


وكما تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمد صديق المنشاوى 35 ق


23: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الفرقان 15ق

فيما تقام شعائر صلاة الجمعة  على القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب مسجد السيده زينب بالقاهره فيها تلاوة قرآنية مباركة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي يقدمها عيد مهني.

40: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة إبراهيم  30ق


59: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النور  15ق

29: 15(قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ  15ق

47: 15(قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الحديد   30ق


والختمة المجودة
16:34 تقدمة التلاوة د إبراهيم عبد الحميد سلامة 5ق


16:39 مصحف مجود الشيخ/عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المائدة  29ق

20: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ/ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن    15ق

18:48( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبدالصمد وما تيسرمن سورتى هود / الانفطار      44ق

21:02( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة فاطر 15ق


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران 45ق


024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الشورى  44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء  15ق


02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى المزمل/ المدثر  15ق


03:16 (قبل الفجر) للشيخ / محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة البقرة  30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن الخريطة الكاملة للتلاوات الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة القرآن الكريم محمد صديق المنشاوي محمد رفعت محمد محمود الطبلاوي
ads

الأكثر قراءة

اعمل حسابك هتطول، قطع المياه اليوم عن 5 مناطق حيوية بالقاهرة

ثقة أم طمع، بند يثير الخلاف بين الأهلي وماركو روزه

العقوبة المتوقعة على فتاة اليوجا بعد تعطيلها حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، تحذير من طقس اليوم الجمعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تراجع البرتقال الملكي 5 جنيهات والخوخ يصل إلى 40 جنيها

هجوم صاروخي على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية (فيديو)

نتنياهو: قصفنا هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 2 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية