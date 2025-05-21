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رياضة

نهائي الدوري الأوروبي، 5 معلومات عن ملعب مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

ملعب سان ماميس، فيتو
ملعب سان ماميس، فيتو

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بنكهة إنجليزية على ملعب سان ماميس في إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

5 معلومات عن الملعب المستضيف لنهائي الدوري الأوروبي

يقع ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.

تأسس عام 2013.

يتسع لـ53 ألف متفرج.

يتسم بتصميم عصري حديث.

الملعب الرئيسي لفريق أتلتيك بلباو.

تاريخ الدوري الأوروبي

وبدأت بطولة الدوري الأوروبي، عام 1971 باسم "كأس الاتحاد الأوروبي" وهو ثاني أهم بطولة للأندية الأوروبية بعد دوري الأبطال.

وتغير اسم البطولة في أكثر من مناسبة، إلى أن وصل للشكل الحالي عام 2009، وبات عنوانها بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت البطولة سيطرة أندية إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا على اللقب، ويأتي نادي إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب (2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023)، يليه أندية إنتر ميلان، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بـ3 ألقاب لكل منها.

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