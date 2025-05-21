الدوري الأوروبي، تاريخ طويل وسيطرة إسبانية.. الليلة نهائي بنكهة إنجليزية

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بنكهة إنجليزية على ملعب سان ماميس في إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

وبدأت بطولة الدوري الأوروبي، عام 1971 باسم "كأس الاتحاد الأوروبي" وهو ثاني أهم بطولة للأندية الأوروبية بعد دوري الأبطال.

تاريخ الدوري الأوروبي

وتغير اسم البطولة في أكثر من مناسبة، إلى أن وصل للشكل الحالي عام 2009، وبات عنوانها بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت البطولة سيطرة أندية إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا على اللقب، ويأتي نادي إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجا بـ7 ألقاب (2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023)، يليه أندية إنتر ميلان، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بـ3 ألقاب لكل منها.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

تذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.

كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ضد مان يونايتد.

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