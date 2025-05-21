مشوار مانشستر يونايتد وتوتنهام حتى نهائي الدوري الأوروبي 

نهائي الدوري الأوروبي، يلتقي توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي بنكهة إنجليزية على ملعب سان ماميس في إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

مشوار مانشستر يونايتد حتى نهائي الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد تأهل إلى الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي عن جدارة، بعد احتلاله المركز الثالث في مرحلة الدوري، بنظام المجموعات.

ونجح المان يونايتد في جمع 18 نقطة من 8 مباريات، دون أن يتعرض لأي خسارة، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات.

والتقي “الشياطين الحمر” في تلك المرحلة مع بورتو وفنربخشة وباوك سالونيكا،ونجح مان يونايتد في تسجيل 16 هدفًا مقابل 9 أهداف استقبلها، ليحافظ على سجل خالٍ من الهزائم، ويثبت جاهزيته للمنافسة على اللقب الأوروبي حتى الرمق الأخير.

وفي الأدوار الإقصائية، تمكن المان يونايتد من إقصاء ريال سوسيداد، ثم تخطي ليون الفرنسي، قبل أن يتفوق على أتلتيك بلباو في نصف النهائي بمجموع 7-1، ليضرب موعدًا مع توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة على اللقب.

مشوار توتنهام حتي نهائي الدوري الأوروبي

واحتل توتنهام “السبيرز” المركز الرابع في الترتيب العام في مرحلة الدوري بالدوري الاوروبي بعدما جمع 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

في ربع النهائي، واجه توتنهام فريق آينتراخت فرانكفورت، وتمكن من الفوز في مباراة الذهاب 1-0، قبل أن يتعادل مع الفريق الألماني 1-1 في الإياب، ليصعد إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 2-1.

وفي نصف النهائي، تفوق توتنهام على بودو جليمت بعد فوزه في الذهاب 3-1، وتألق مجددًا في الإياب بالفوز 2-0، ليحسم بطاقة التأهل للنهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام



تذاع مباراة مانشستر يونايتد امام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.



كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ضد مان يونايتد.

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