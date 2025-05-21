الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

تشكيل توتنهام أمام
تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد وتوتنهام،الدوري الأوروبي، يستضيف ملعب  سان ماميس في إسبانيا مساء اليوم الاربعاء  نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الاوروبي 

واحتل توتنهام  المركز الرابع في الترتيب العام في مرحلة الدوري بالدور  ي الاوروبي بعدما جمع 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

توتنهام

في ربع النهائي، واجه توتنهام فريق آينتراخت فرانكفورت، وتمكن من الفوز في مباراة الذهاب 1-0، قبل أن يتعادل مع الفريق الألماني 1-1 في الإياب، ليصعد إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 2-1.

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام

وفي نصف النهائي، تفوق توتنهام على بودو جليمت بعد فوزه في الذهاب 3-1، وتألق مجددًا في الإياب بالفوز 2-0، ليحسم بطاقة التأهل للنهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد  


حراسة المرمى: فيكاريو جولييلمو

خط الدفاع: ديستيني أودوجي - ميكي فان دي فين - كريستيان روميرو - بيدرو بورو

خط الوسط: بيسوما - رودريجو بينتانكور - هيون مين سون - برينان جونسون - ويلسون أودوبير

الهجوم: دومينيك سولانكي

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام  

 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام 


تذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم في نهائي الدوري الأوروبي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز على أتلتيك بلباو بنتيجة 7-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام


 مانشستر يونايتد

ويشارك الفائز بمباراة اليوم، بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لترتفع حصة الأندية الإنجليزية في البطولة إلى 6.
كما يلتقي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي مع الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل.

مانشستر يونايتد وتوتنهام
مانشستر يونايتد وتوتنهام

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ضد مان يونايتد.

إشبيلية 


ويتربع فريق إشبيلية الإسبانى، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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