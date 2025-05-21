وكيل التعليم بالغربية يشدد على الانضباط داخل لجان الامتحانات (صور)

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، مشددًا على تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وتفعيل التعليمات الوزارية الصارمة بشأن منع دخول الهاتف المحمول، والساعات الإلكترونية، والسماعات اللاسلكية.

وبدأت جولة وكيل تعليم الغربية بمدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات، حيث تفقد امتحانات الصف الأول الثانوي التي تُعقد في الفترة الصباحية بمادة اللغة العربية، واطمأن إلى دخول الطلاب للامتحان الإلكتروني دون مشاكل فنية، موجها بضرورة توفير الجو الملائم للطلاب ومراعاة التباعد داخل اللجان.

كما زار مدرسة السادات الثانوية بنات، حيث شدد على الالتزام الكامل بالضوابط، خاصة ما يتعلق بمنع أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، مؤكدًا التصدي الحازم لأي محاولة للغش أو الإخلال بالامتحانات.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة مدارس: الشهيد محمد سمير إدريس المتميزة للغات، الجيل المسلم بنين، الجيل المسلم بنات، والجلاء الثانوية بنات، حيث شدد "حسن" في كل محطة على نفس التعليمات المتعلقة بمنع استخدام أو اصطحاب المحمول والساعات والسماعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل تُستخدم للتحايل على الامتحانات، ويجب التصدي لها بقوة.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة هادئة تساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة، مشيدًا بانضباط سير العملية الامتحانية في جميع المدارس التي شملتها الجولة.

ويؤدي اليوم أكثر من 102 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى على الترتيب، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري.

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