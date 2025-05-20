الثلاثاء 20 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي

مصر وبلجيكا، فيتو
مصر وبلجيكا، فيتو

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، إلى بروكسل؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي، المقرر عقده غدا الأربعاء. 

 

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين والأفارقة؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

 

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بروكسل الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى الأوروبيين والأفارقة

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