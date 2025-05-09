ختام الورشة الإقليمية لـ "الأمن السيبراني وبناء الثقة" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو

استضاف معهد بحوث الإلكترونيات فعاليات اليوم الختامي للورشة الإقليمية التي أقيمت تحت عنوان (الأمن السيبراني وبناء الثقة: تعزيز المعرفة والمهارات في التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني)، والتي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لشؤون الإيسيسكو، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، وذلك في الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري، بمشاركة وفود من عدة دول عربية وإفريقية.

ختام الورشة الإقليمية حول "الأمن السيبراني وبناء الثقة" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم قضايا الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، انطلاقًا من دورها في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وقد شملت الورشة عددًا من الجلسات العلمية، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية للمعامل المركزية والبحثية ومركز المعلومات ومعمل الحوسبة السحابية بمعهد بحوث الإلكترونيات، ومقر عدد من الشركات المحتضنة من قبل المعهد، كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للمعهد.

وخلال كلمتها في الجلسة الختامية للورشة، استعرضت د.شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الذي يقوم به المعهد في دعم البحث العلمي التطبيقي في مصر، مشيرة إلى المبادرات التي يتبناها المعهد لتعزيز الربط بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الباحثين والشركات الناشئة المحتضنة بالمعهد من جهة، وكبار المستثمرين من جهة أخرى، مؤكدة اهتمام المعهد بتقديم منتجات بحثية ذات قدرة تنافسية في الأسواق، كما استعرضت عددًا من الجوائز العلمية التي حصل عليها باحثو المعهد في مسابقات علمية؛ مما يعكس التميز البحثي للمعهد.

كما سلطت د.شيرين محرم الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد في التصدي للتهديدات السيبرانية المتصاعدة، من خلال تنمية المهارات التقنية، ونشر الوعي بالمخاطر الرقمية، مؤكدة أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وخاصة في مجال الحوسبة الكمية، وما قد تحمله من تحديات جديدة لمنظومات الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن استضافة المعهد لهذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات الوطنية والإقليمية لتعزيز الأمن السيبراني، مؤكدة أهمية الربط بين البحث العلمي والتدريب العملي؛ لتأهيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية، كما أوضحت أن الورشة تمثل منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات، وتأسيس شراكات مستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو.



جاءت فعاليات ختام ورشة العمل بحضور الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، الدكتور عادل صميدة ممثل منظمة العالم الإسلامي والتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، عواطف محمد الهجان

مدير مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

جدير بالذكر أن الورشة قد تضمنت مجموعة من الجلسات العلمية والتدريبية التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات السيبرانية الراهنة وانعكاساتها على دول منظمة الإيسيسكو، إلى جانب تطوير الكفاءات التقنية في مجالات إدارة مخاطر الأمن السيبراني، والتعامل مع الحوادث السيبرانية، وسعت الورشة أيضًا إلى تسليط الضوء على التأثيرات المحتملة لتقنيات الحوسبة الكمية على مستقبل الأمن السيبراني، واستعراض سبل التكيف معها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين خبراء الأمن السيبراني في الدول الأعضاء، مع الخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم وتطوير الأطر الوطنية والإقليمية لتعزيز الأمن السيبراني وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الرقمية.

يُذكر أن هذه الورشة جاءت بمبادرة من مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي التابع للجنة الوطنية المصرية لشؤون الإيسيسكو، وشارك فيها وفود من عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، والصومال، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

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