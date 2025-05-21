"القاهرة الفاطمية" ينجح في زراعة قرنية أعادت الإبصار لمريض يرى حركة اليد فقط

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى القاهرة الفاطمية، في إجراء جراحة دقيقة لزراعة قرنية لمريض كانت حالته لا تتعدى رؤية حركة اليد فقط، وتمكن بعد الجراحة من استعادة حدة الإبصار حتى 6/18، ما مكنه من العودة لحياته الطبيعية بعد سنوات من ضعف الإبصار.

التوسع في تقديم خدمات طب العيون المتقدمة وتحديدًا جراحات زراعة القرنية

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة: إن هذه العملية تأتي في إطار التوسع في تقديم خدمات طب العيون المتقدمة، وتحديدًا جراحات زراعة القرنية، التي تُعد أملًا كبيرًا للمرضى الذين يعانون من اعتلالات القرنية المختلفة.

وأوضحت أن مستشفى القاهرة الفاطمية من أوائل المستشفيات التابعة للأمانة التي تقدم خدمة زراعة القرنية، حيث تم إجراء 511 حالة زراعة قرنية خلال الفترة من 2012 حتى نهاية 2024، بالإضافة إلى 11 حالة تم إجراؤها حتى بداية شهر مايو 2025 ليصل إجمالي الحالات حتى اليوم إلى 522 عملية.

تقديم خدمات متقدمة في جراحات العيون

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح جاد، مدير مستشفى القاهرة الفاطمية، أن المستشفى مستمر في تقديم خدمات متقدمة في جراحات العيون، وتطبيق أحدث المعايير العالمية في الرعاية الجراحية.

كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح طوارئ العجمي التخصصي في إنقاذ حياة مريض مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

مريض محول من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة

وأوضح الدكتور صلاح الحصاوي مدير مستشفى العجمي التخصصي، أن قسم الطوارئ استقبل مريضا محولا من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة وانخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، وبعد الفحص تم تشخيص المريض باسترواح هوائي وتجمع دموي وتهتك بالرئة اليمنى وقطع بالحجاب الحاجز.

إصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز

وقال الدكتور صلاح الحصاوي: على الفور تم عمل الإسعافات الأولية، والتحاليل والأشعات، وتوفير الدم اللازم لتجهيز المريض لعمل استكشاف، وقام الفريق الجراحي بوقف مصادر النزيف وإصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز.

وقد تم خروج المريض إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتحسن الحالة وفصله من أجهزة التنفس الصناعي، وبدء مرحلة التعافي.



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